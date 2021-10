15 herten doodgebeten in dierenpark Hengelhoef, wellicht het werk van een wolf: "Dit is intriest" 

"Er zijn 15 hertjes gevonden. Het gaat om een tweetal kadavers en de andere herten zijn gewoon doodgebeten", zegt Yzermans. Alles lijkt in de richting te wijzen van de wolf. "De specialisten die erbij zijn, gaan ervan uit dat dit het werk is van de wolf. De wijze van aanpak en de beten zijn onderzocht", klinkt het.

De hertenweide bij Hengelhoef is normaal gezien drie hectare groot en is wel degelijk omheind, maar die omheining is niet "wolf proof". "Het terrein was inderdaad goed omheind, maar de wolf is onder de omheining gekropen", aldus de burgemeester.

De overige 30 à 35 herten van het park worden nu bijeengebracht op een kleinere oppervlakte waarvan de volledige omheining "wolf proof" wordt gemaakt. "Het wolf fencing team is hier en de mensen van de gemeente plaatsen speciale hekken zodanig dat we de komende dagen beschermd zijn tegen een mogelijke aanval", aldus de burgemeester.

"Dit is zeer intriest, een triestig feit na de verschillende aanvallen van de voorbije weken dat dit opnieuw gebeurt. We zullen moeten nadenken hoe we in de toekomst dergelijke weides beter kunnen beschermen", besluit burgemeester Yzermans. "Dit vraagt een kordate aanpak."