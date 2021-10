Amnesty International sluit haar kantoren in Hongkong

Amnesty International ontkent dat het de inwoners van Hongkong aan hun lot wil overlaten. "Er liggen moeilijke dagen in het verschiet voor de mensenrechten in Hongkong,” zegt secretaris-generaal van Amnesty Agnes Callamard. “Maar we zullen aan de zijde van de bevolking van Hongkong blijven staan. We zullen vechten voor de eerbiediging van hun rechten en we zullen waakzaam zijn in ons onderzoek naar degenen die deze rechten misbruiken.”



De Chinese regering in Peking kan zich intussen in de handen wrijven, want de Nationale Veiligheidswet lijkt zijn effect niet te missen. Sinds de wet van kracht is zijn de meeste dissidente stemmen ofwel opgepakt, ofwel gevlucht. Al zeker 35 groeperingen zijn ontbonden, waaronder enkele van de grootste vakbonden en activistische groepen van de stad. Ook de kritische krant Apple Daily heeft intussen noodgedwongen de deuren moeten sluiten in Hongkong.