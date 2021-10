Corona terug van nooit weggeweest: een manische fase

Gisteren in "De zevende dag" moet zelfs een burgemeester als Hans Bonte van Vilvoorde toegeven dat hij het even niet meer wist. En de Antwerpse gouverneur Cathy Berx maakte de verwarring alleen maar groter door even later te argumenteren dat Vlaanderen eigenlijk helemaal niet bevoegd was voor het CST, en dat de burgemeesters dit zelf –op basis van de gemeentewet en in overleg met hun gouverneur- konden invoeren.

En toen wist niemand het eigenlijk nog. Om nog eens Philippe De Backer te citeren: “Onze ingewikkelde staatsstructuur was zonder twijfel een obstakel voor een doeltreffend coronabeleid. Ze heeft mensenlevens gekost. Maar het was niet, zoals sommigen nu doen uitschijnen, het enige obstakel in de strijd tegen COVID-19. Ze was zelfs niet het grootste obstakel. Dat was de traagheid, de besluiteloosheid, de hang naar de status-quo.” Dus mocht het Overlegcomité tegen vrijdag helderheid kunnen brengen over wie wat mag, en het dan ook nog zou uitvoeren, dan staan we al weer een stap verder.