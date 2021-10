Op de Wereldtentoonstelling in Dubai is het de hele week Vlaamse week. Meer dan 100 Vlaamse ondernemers zijn ter plaatse om zichzelf en Vlaanderen te promoten. Een van de bedrijven die ze daar al langer kennen, is het West-Vlaamse Barco, wereldtop in schermen en beeldtechnologie. Zij hebben een ruimte ingericht waar bezoekers kunstwerken uit de Lage Landen op een bijzondere manier kunnen ervaren.