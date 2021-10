Virus circuleert sterk bij lagereschoolkinderen: moeten we testbeleid aanhouden? En is vaccinatie optie?

Niet alleen de coronacijfers stijgen zienderogen, ook het aantal scholen dat deels of volledig de deuren moet sluiten, neemt toe. In het basisonderwijs ligt het aantal besmettingen vier keer zo hoog als in het middelbaar. Daardoor laait de discussie over het test- en vaccinatiebeleid van de min-12-jarigen opnieuw op. Heeft het nog zin om kleine kinderen te testen? Is een staafje in de neus traumatiserend? En laten we 5- tot 11-jarigen best vaccineren? VRT NWS legt jouw vragen voor aan de experten.