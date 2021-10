"Pandemisten" die Caemersklooster bezetten uit gemeenteraad van Gent gezet omdat stil protest "te storend" is

Vanavond trokken ze tijdens een mars van het Caemersklooster richting het stadhuis. Daar wilden ze het stadsbestuur duidelijk maken dat de verkoop van het Caemersklooster volgens hen geen goed idee is. Daarnaast wilden ze de hoge huurprijzen in Gent aankaarten.

Enig probleem: de gemeenteraad had over de verkoop van het Caemersklooster geen agendapunt gemaakt. Gewapend met pamfletten kwam de helft van de actievoerders de gemeenteraad volgen. Na goed een half uur staken ze hun vinger in de lucht om het woord te vragen, maar dat werd ostentatief ruim een kwartier door iedereen in de zaal genegeerd. Totdat voorzitter Zeneb Bensafia (Groen) er genoeg van had. "Jullie actie is te storend", zei ze. "Ik verzoek jullie om de zaal te verlaten. We hebben heel veel werk en eigendomsrecht is geen bevoegdheid van de stad."