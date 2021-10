Cannabisplantage met 2.500 planten opgerold in loods in Bissegem

De federale gerechtelijke politie had informatie dat er in de loods langs de Hendrik Dewildestraat zaken gebeurden die het daglicht niet mochten zien. Speurders observeerden de loods twee maanden lang. Zo kwamen enkele verdachten in beeld, maar ook de nummerplaten van hun auto’s.

Een week geleden viel de politie de loods binnen. Drie mensen van Armeense origine werden daar opgepakt. Zij moesten de professioneel ingerichte plantage uitbaten. Kort nadien werden ook nog twee opdrachtgevers gearresteerd. De vijf vlogen in de cel, vorige vrijdag werd hun aanhouding met een maand verlengd.

In de loods waren liefst zeven kweekkamers ingericht, in speciaal daarvoor gebouwde houten constructies. Naar verluidt duurde het twee maanden voor de opbouw van de plantage een feit was en men er effectief kon beginnen kweken. Omdat het acht tot twaalf weken duurt voor een plant rijp is om te oogsten, lijkt het heel waarschijnlijk dat de plantage werd opgerold net voor de eerste lading cannabis de deur kon uitgaan.

De eigenaar van de loods werd ook verhoord door de politie maar de man wordt nergens van verdacht. Hij verhuurde de loods in vertrouwen en wist niet wat er gaande was.