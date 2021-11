Bomen moeten wijken voor Oosterweelwerken

De buurtbewoners zijn bezorgd om de bomenkap. Niet alleen verdwijnt een laatste stukje groen, binnenkort staan er door de Oosterweelwerken ook bulldozers en graafmachines voor hun deur. "Maar wat kunnen we doen?", vraagt een buurtbewoner zich af. "Het is David tegen Goliat." Volgens bouwheer Lantis komen er net na de kap wel geluids- en zichtschermen voor mensen die langs de werf wonen.

"Wij zijn hier net twee jaar geleden komen wonen voor het groen. Het is heel jammer dat het nu allemaal weggaat", zegt een buurtbewoonster. Eén van de buurvrouwen die er al 30 jaar woont treedt haar bij: "Ik vind het heel jammer. Dit was het enige groen dat we nog hadden. Vertrekken zullen we niet doen, maar we zijn wel bang voor wat er nog allemaal gaat komen."

De partij Groen vindt dat er te snel te veel bomen worden gekapt. Annik Dirkx van bouwheer Lantis is het daar niet mee eens: "We kappen enkel de bomen die hoogstnoodzakelijk zijn om de werken te kunnen uitvoeren. Het groen waar wij niet aan moeten komen blijft dan ook gewoon staan."