Brandweer protesteert tegen beleid: "Angstcultuur moet stoppen"

"Er is binnen de zone Centrum geen ruimte voor inspraak, er is geen respect voor de mensen. We zitten op een punt dat er een einde moet gesteld worden aan die angstcultuur", gaat Wieme verder. "Bij de brandweer bestaat geen angst. Ze lopen een brand in, ambulanciers leveren sterk werk. Maar wanneer ze na een interventie terugkeren naar de kazerne, dan begint de angst pas. Dat kan niet meer. Als iemand kritisch is in het belang van de dienstverlening, dan zegt de leiding tegen die mensen: 'Dat is goed. We nemen je kritische opmerking mee in je persoonlijke evaluatie.' Dat is echt een brug te ver. Het welzijn van onze medewerkers is heel cruciaal en belangrijk."