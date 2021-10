Colombia levert opgepakte drugsbaron uit aan VS

Otoniel wordt ervan beschuldigd honderden tonnen cocaïne per jaar te exporteren en stond al jaren op de opsporingslijst van het Amerikaanse anti-drugsagentschap DEA. De Verenigde Staten hadden Otoniël al in 2009 voor het eerst in staat van beschuldiging gesteld, in 2015 waren nog aanvullende aanklachten ingediend.



Otoniel was de leider van het drugskartel Clan del Golfo, dat actief is in 12 van de 32 provincies van Colombia en volgens informatie van de nationale politie van Colombia zo'n 3.800 leden telt. De Clan del Golfo is ook betrokken bij illegale mijnbouw en de regering beschuldigt de groep ervan terreur en verderf te zaaien in het hele land.