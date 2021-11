Concetta Guglielmelli uit Genk maakt op Wereldpastadag vers pastadeeg volgens familierecept

Het is Wereldpastadag vandaag. Om pasta te maken hebben we enkel een beetje bloem, een ei, een geutje water en een snuif zout nodig. Maar ingrediënten wegen om pastadeeg te maken, doet Concetta nooit. Ze maakt al verse pasta van toen ze kind was. Geleerd van haar mama en die leerde het weer van haar mama. Op Wereldpastadag maakt ze voor Radio 2 Limburg pasta in alle vormen.