Coronablog: Cijfers in het rood, welke maatregelen neemt het kernkabinet?

De marathon van Peking, die komende zondag zou plaatsvinden, is uitgesteld om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de organisatie aangekondigd.

China registreerde maandag 39 nieuwe gevallen van COVID-19. Het land voert een beleid van nultolerantie tegenover het virus.

Komende zondag werden in Peking zowat 30.000 deelnemers verwacht. Wanneer de marathon wel zal kunnen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Eerder was de marathon van Wuhan, waar vorige zondag 26.000 lopers voor waren verwacht, al op het laatste nippertje afgelast.

Tot nu toe zijn al meer dan 130 besmettingen in 11 provincies vastgesteld zijn. Ze zijn allemaal gelinkt aan de besmettelijke deltavariant van het virus. De gezondheidsautoriteiten hebben er al voor gewaarschuwd dat het aantal besmettingen nog zal toenemen.



Over een goede 100 dagen zouden de Olympische Winterspelen in Peking moeten starten. De organisatoren hebben al gezegd dat ze "onder grote druk staan" wegens COVID-19. Met massaal testen en gerichte sluitingen proberen de autoriteiten de besmettingen in het land in te dammen. In sommige steden is het bus- en taxiverkeer stilgelegd.