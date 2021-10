Dierenparken Houthalen-Helchteren krijgen wolfwerende omheiningen

Afgelopen weekend werden in het dierenpark van Hengelhoef 15 damherten gedood door wolven. Burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) wil nu dat alle parken degelijk omheind worden zodat wolven niet meer aan de dieren kunnen. “Het gaat om het wildpark in Molenheide, da’s een groot domein dat we nu al aan het beschermen zijn. Ook een klein dierenpark in Kelchterhoef en een deel in Hengelhoef dat nog niet is beschermd, komen aan de beurt”, aldus de burgemeester.