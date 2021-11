Discussie over eerste communie in Temse tussen scholen en pastoor: "We worden helemaal niet betrokken"

"We werken al jaren goed samen om de eerste communie voor te bereiden in Temse maar plots worden we amper nog betrokken", vertelt Peter Van Cleemput, directeur van de katholieke basisschool Heilig Hart in Temse. Hij is, samen met enkele collega's, niet te spreken over de nieuwe aanpak van de parochie. De pastoor wil meer engagement van de kinderen en kiest er ook voor om de eucharistieviering tijdens de eerste communie zelf meer in te sturen. "De teksten, de viering en de invulling zijn helemaal niet op kindermaat. Wij hebben expertise om te helpen maar worden niet meer betrokken", verklaart Van Cleemput.