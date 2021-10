Drie doden bij lawine op besneeuwde vulkaan in Ecuador

Volgens de brandweer van Quito zijn drie alpinisten als vermist opgegeven, vielen er drie doden, zijn drie mensen gewond geraakt en konden zeven klimmers worden gered. De groep kwam in een lawine terecht op 6.100 meter boven zeeniveau. Agenten, reddingswerkers en gespecialiseerde soldaten werken ter plaatse samen aan de reddingsoperatie.

De Chimborazo is de hoogste (dode) vulkaan in de Andes en meet bijna 6.300 meter boven de zeespiegel. Er ligt eeuwige sneeuw op de top. De vulkaan ligt in de buurt van Riobamba, op zo'n 180 kilometer ten zuiden van de Ecuadoraanse hoofdstad Quito.