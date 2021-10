Duitse vrouw veroordeeld tot tien jaar cel wegens dood van jezidi-meisje in Irak

Jennifer W. is van Duitse afkomst, maar had zich in 2013 bekeerd tot de islam. Een jaar later was ze in navolging van propaganda van de terreurgroep IS via Turkije en Syrië naar IS-gebied in Irak getrokken. Ze werd daar lid van een vrouwelijk team van de "moraalpolitie" van IS in de steden Fallujah en Mosul en terroriseerde daar vrouwen die zich volgens haar "onvoldoende islamitisch gekleed" op straat begaven.