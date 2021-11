48e editie van Film Fest Gent lokt evenveel bezoekers als voor corona

“Het festival had zich voorbereid op een terughoudend publiek, maar vanaf dag één bleek dat er grote honger was naar de intense cinemabeleving die we als festival kunnen bieden,” zegt Marijke Vandebuerie, algemeen directeur van Film Fest Gent.



Film Fest Gent 2021 mocht evenveel bezoekers - en meer unieke ticketkopers - verwelkomen als in 2019, pre-corona. Dat is meer dan verwacht en verhoopt, want de nasleep van de pandemie had als gevolg dat er nog steeds minder privé- en B2B-voorstellingen waren dan tijdens een volledig normale editie.