Geen carnaval meer in Kraainem: "Beslissing van het verstand, niet van de emotie"

"We zijn nog met 11", zegt voorzitter Ludo Vangerven van Carnafolk. "Maar van die 11 mensen is er niemand meer van Kraainem zelf. Bovendien kruipen er heel veel tijd en geld in de organisatie van de stoet. Aan sponsors hadden we niet meteen gebrek, en we kregen ook subsidies uit verschillende hoeken. Maar door de coronacrisis was het niet zeker of al die inkomsten zouden gegarandeerd blijven", vertelt Vangerven. "Het was dan ook een beslissing van het verstand, niet van de emotie", onderstreept hij.