Geen jeugdvoetbal in Wommelgem door corona: "Matchen van kinderen zijn verboden, maar kantine mag openblijven"

Tot en met zondag dus geen muziekschool, tekenacademie, scouts, chiro of sport voor de Wommelgemse kinderen. "Dat is erg jammer maar we moeten ons daarbij neerleggen", reageert Patrick Van Coppenolle, secretaris van voetbalclub Ternesse VV. "We hebben zo'n 140 kinderen die hun hobby nu niet kunnen uitvoeren. Ze kunnen op Wommelgems grondgebied niet meer trainen en geen wedstrijden spelen. Zal het dan nog wel mogen op verplaatsing", vraagt hij zich af. "We wachten intussen nog op officiële communicatie vanuit de gemeente zodat we onze leden deftig kunnen briefen."