In Pepinster in de provincie Luik mag de voedselbedeling van slachtoffers van de overstroming niet langer doorgaan in de kerk. De vloer vertoont barsten, zodanig dat het niet meer veilig zou zijn. Maar het gemeentebestuur wil de bewoners ook aanmoedigen om opnieuw in de winkels te kopen. "We willen niet dat Pepinster een slaapstad of spookstad wordt”, zegt eerste schepen Nathalie Levêque.