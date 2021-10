Ouders van leerlingen gesloten school in Vichte bezorgd: "Zoon krijgt 3 uur onlineles per dag, rest zit hij voor tv"

Ook de zevenjarige dochter van Ludovic Ducoulombier is niet besmet, maar mag niet naar school. Het is een probleem voor Ludovic om opvang voor zijn dochter te voorzien: “Ik ben leidinggevende in een metaalbedrijf. Thuiswerk is geen optie, maar ik heb kunnen wisselen met een collega. Ik heb daardoor nu wel de nachtdienst. Ik zal amper twee uur kunnen slapen, want om 8.30 uur start de eerste online les. Een kind van zeven kan je dat niet alleen laten doen. Mijn vrouw heeft net een nieuwe job, dus zien we het ook niet zitten om een uitzondering te vragen. Vandaag is dat nog geen probleem en morgen zal dat ook nog lukken, maar we zullen wel zien wat het geeft op het einde van de week”, zucht Ducoulombier.

De directrice van de school in Vichte stuurde afgelopen weekend een brief naar de ministers van ons land, om te vragen de scholen niet zo snel te sluiten. Er is geen noodopvang voorzien op school, want ook dat is niet toegelaten.