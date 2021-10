Energieleveranciers haken af voor groepsaankoop via iChoosr, 70.000 consumenten missen zo een aanbod

Door de stijgende energieprijzen lijkt het systeem in trek. Maar liefst 70.000 Vlamingen hadden zich ingeschreven op de groepsaankoop, waarop iChoosr een veiling had georganiseerd. Die is op 13 oktober gehouden, maar het resultaat viel tegen. "We zien dat de leveranciers nog maar weinig marge hebben en veel risico's moeten nemen", aldus Dumalin. Het is niet duidelijk hoeveel consumenten zich bij de vorige jaarlijkse groepsaankoop van iChoosr hebben ingeschreven, maar dat contract haalde energieleverancier Engie binnen.