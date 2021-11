Herstelde heldenhuldezerken ingehuldigd in Diksmuide: "Het is belangrijk dat ze bewaard blijven"

Heldehuldenzerken zijn speciale grafstenen die vanaf 1916 gemaakt werden voor de Vlamingen die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden. De zerken werden een symbool voor de strijd voor meer Vlaamse zelfstandigheid.

Intussen zijn sommige van die zerken verloren gegaan of beschadigd. "Dat zou niet mogen gebeuren", vindt Peter Verplancke van het Museum aan de IJzer in Diksmuide. "Die heldenhuldezerken of afgeleiden daarvan vind je overal in Vlaanderen, op heel wat burgerlijke begraafplaatsen. Maar op dit ogenblik lopen veel van die concessies af. De eeuwige concessie bestaat niet meer, maar toch kunnen steden en gemeenten die zerken beschermen. Het is belangrijk dat ze bewaard blijven", zegt Verplancke.

Bij de IJzertoren in Diksmuide zijn alvast twee van die zerken hersteld én ingehuldigd. Het gaat om het graf van twee soldaten uit Zwalm: Germain De Ceukelaire en Victor Moerman.