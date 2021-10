Het teveel aan mest in Noord-Limburg kan voortaan gebruikt worden door boeren in Zuid-Limburg

Op het terrein van het Proefcentrum voor Fruitteelt in Sint-Truiden is vandaag een grote mestsilo in gebruik genomen. Daardoor kan de vraag en aanbod van mest beter op elkaar afgestemd worden. Want door de intensieve veehouderij in Noord-Limburg hebben de boeren daar meer mest dan er mag uitgereden worden. En in Zuid-Limburg is er veel akkerbouw en een grote vraag naar mest. "Die situatie is historisch zo gegroeid", vertelt Sander Palmans van het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw. "Er zijn nu ook al individuele transporten van mest, maar dankzij de silo in Sint-Truiden is er nu een grote voorraad aan mest aanwezig in de regio. Dan kan er op het juiste moment, bijvoorbeeld als het niet te nat is, mest uitgereden worden."

