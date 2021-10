Vulkaan spuwt al 36 dagen lava op La Palma en het einde is nog niet in zicht: hoelang kan de uitbarsting nog doorgaan?

"Normaal gezien zal de uitbarsting niet veel erger worden dan dat hij nu is. Er kunnen nog kleine nieuwe kraters ontstaan, maar die zullen niet voor veel meer lava zorgen," aldus professor Fontijn. De nieuwe lavastromen zullen dus niet meteen een andere richting uitgaan, maar kunnen wel wat breder worden en nieuwe huizen bereiken.



Er gaan ook enkele wilde verhalen de ronde. Onder andere over een onderzoek van 20 jaar geleden waarin staat dat de uitbarsting van de Cumbre Vieja voor een tsunami kan zorgen. Daar hoeven we ons volgens Fontijn geen zorgen over te maken: "Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat zoiets niet zal gebeuren. Het ergste dat kan gebeuren is een flank die inzakt die kan zorgen voor grote golven in de omgeving van La Palma, maar op dit moment is er geen enkele aanwijzing dat de flank op instorten staat."