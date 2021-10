Kernenergie geen "ideaal alternatief" voor fossiele brandstoffen, vindt Hoge Gezondheidsraad

"Wij hebben het bredere plaatje willen schetsen. We hebben verder gewerkt op ons vorige rapport uit 2016, toen naar aanleiding van de kernramp in Fukushima. Sindsdien is de vraag over hoe we de kernuitstap zouden organiseren, veel te lang blijven liggen. Over bijvoorbeeld het afvalprobleem is er nog steeds geen maatschappelijke consensus. Bovendien zijn er sindsdien ook nieuwe elementen opgedoken. Het stralingsrisico wordt bijvoorbeeld hoger ingeschat. En in de VS zie je een trend naar nieuwe nucleaire reactoren voor militaire toepassingen op het slagveld."