Hogere voorschotfacturen krijgen staartje: Economische Inspectie voert onderzoek naar energieleverancier Mega

Die gaan over twee praktijken die, zo zegt De Bleeker, "de wenkbrauwen doen fronsen". Zo blijkt dat Mega soms zonder boe of ba voorschotfacturen optrekt. "Dat kan als er duidelijk meer verbruik wordt verwacht, maar we moeten toch eens nagaan of dat helemaal in overeenkomst is met de economische wetgeving en met de regels die gelden voor energieleveranciers."