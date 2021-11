Horebeke opent educatief wandelpad rond dementie

In Horebeke is een wandelpad rond dementie geopend. Het pad,dat de Grote Meneer heet, is genoemd naar een 100-jarige eik. In de buurt van de eik staan nu 7 infoborden met tekst uit het kinderboek van Hélène Poncelet dat ook "De Grote Meneer" heet. In het boek worden de avonturen gevolgd van een eekhoorn en zijn vrienden.