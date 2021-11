Kunst geeft parkgevoel op Hasseltse kerkhoven

“Meer dan een jaar geleden maakten we de moeilijke beslissing om meer dan duizend graven te laten ontruimen op onze elf Hasseltse kerkhoven”, licht schepen Libert toe. “Een noodzakelijk besluit om ook in de toekomst voldoende ruimte en grafrust te kunnen aanbieden. De meeste Hasselaren willen immers in hun eigen wijk begraven worden. De ontgravingen waren voor ons een aanleiding om de kerkhoven de opwaardering te geven die ze verdienen. De installatie van deze elf kunstwerken komt bovenop een herinrichting met herstellingen, extra vergroening en toevoeging van banken en vuilnisbakken. We willen echte parkplaatsen creëren waar in alle rust gemijmerd en herdacht kan worden.”