6-jarig jongetje dat als enige kabelbaandrama overleefde, moet naar Italië teruggebracht worden

Dat zou in het geheim gebeurd zijn. Eerst bracht hij de jongen met de auto naar Zwitserland, van waaruit ze met een privévlucht naar Israël vertrokken. In zowel Italië als in Israël werd een onderzoek geopend naar de grootvader, op verdenking van vrijheidsberoving.



Een Israëlische rechtbank heeft nu beslist dat de jongen naar Italië teruggebracht moet worden, met name naar de tante waar hij na het ongeval verbleef. Zij had de beslissing van de grootvader om de jongen mee naar Israël te nemen, aangevochten bij een familierechtbank in Israël.