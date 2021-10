Overlegcomité hakt morgen knopen door over aanpak nieuwe coronagolf: dit ligt alvast op tafel

Een bredere invoering van het Covid Safe Ticket (CST), het tweede punt op de agenda, wordt geen makkie, want hier ligt de Vlaamse regering dwars. Ze verwijst naar de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen en voert aan dat de coronapas ook niet zaligmakend is.

"Geen enkele maatregel is op zichzelf een wondermiddel", antwoordt Vandenbroucke. Het is een en-en-verhaal, zegt hij. "Het Covid Safe Ticket is een extra laagje veiligheid, net zoals ventilatie of mondmaskers. Het is een combinatie van die dingen. Er niet één echte silver bullet. Dat idee moeten we spijtig genoeg uit ons hoofd zetten."