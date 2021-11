Brandweer maakt wens van ongeneeslijk zieke moeder waar om zonen nog één keer bezig te zien op het voetbalveld

Dezitter heeft sinds 2019 longkanker. Ze is terminaal ziek en is gebonden aan haar ziekenhuisbed. Het leek onmogelijk om nog eens naar de voetbalclub van haar zonen te kunnen gaan, maar de brandweer van Zwevezele maakte praktisch alles mogelijk.



“Het was haar laatste wens”, zegt Peter Vanzieleghem, jeugdvoorzitter van KSKV Zwevezele. Haar jongste zoon Senne speelt bij de U15 en haar andere zoon bij de U17. “De vrienden van de brandweer hebben ons schitterend geholpen. Ze hadden een kleine tent geplaatst, aan de zijlijn van het veld. Zo was ze beschut. Ze hebben haar thuis opgehaald met de ambulance en haar tot op het veld gebracht. We filmden ook de wedstrijd zodat ze kon meekijken op een klein scherm. Op die manier kon ze tussendoor rusten”, zegt Vanzieleghem.