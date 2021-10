Leerlingen van Kortrijkse Rhizo-scholen moeten opnieuw mondmasker dragen

Alle 4.000 leerlingen en 900 leerkrachten binnen de Rhizo-scholengroep zullen vanaf vandaag opnieuw een mondmasker moeten dragen. "We merkten dat er een drastische toename was van leerlingen en leerkrachten die opnieuw in quarantaine zaten, van slechts twintig naar meer dan honderd eind vorige week", vertelt algemeen directeur van de Rhizo-scholengroep, Nancy Dedeurwaerder op Radio 2. "De normale werking van onze scholen kwam daardoor in het gedrang, de maatregel is dus nodig voor de veiligheid van onze mensen maar ook om de goede werking van de school te kunnen waarborgen voor de komende tijd."