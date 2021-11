Leuven en bpost starten met ecozones

Tegen eind van dit jaar moet Leuven een Ecozone zijn, dat is een gebied waarin kranten, brieven en pakjes CO 2 -vrij worden bezorgd. Een gelijkaardig systeem bestaat al een tijdje in Mechelen. In de stad zal bpost 27 pakjesautomaten plaatsen. Die zal bpost op een duurzame manier bevoorraden. De automaten vullen het netwerk van postkantoren, bestaande automaten en postpunten aan. Op die manier moet iedere Leuvenaar op maximaal 400 meter van zijn deur een pakje kunnen posten of afhalen.