Nieuwe verkeerscampagne “Past’ip!” met humor en in Brugs dialect

In de ludieke filmpjes spelen stand-upcomedian David Galle en actrice Ilse De Koe het koppel Nico & Nadine. Ze doen dat in het Brugs. “Onze campagne is niet nieuw, maar wel de manier waarop we het deze keer doen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “We proberen hiermee origineel te zijn. In de filmpjes spelen we met humor, maar ze klagen ook duidelijk verkeersonveilig gedrag aan.”