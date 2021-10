Voltallige oppositie stapt op tijdens gemeenteraad in Lummen uit onvrede met personeelsverloop van gemeente

De oppositie in Lummen spreekt over een leegloop bij het personeel van de gemeente. "Vorige week maakte de hr-manager, voormalig Hasselts CD&V-schepen Karolien Mondelaers, bekend dat ze op zoek is naar een andere job. En vrijdag maakte ook de algemeen directeur bekend dat ze op 31 december vertrekt", klinkt het bij oppositiepartij Vooruit. "Bijna alle topambtenaren zijn of gaan weg en vervangers zijn er niet."

Dat leidde vanavond tot een verhitte discussie op de gemeenteraad. "Ik wil een analyse van de hr-manager, maar die ga ik niet krijgen, want zij wil de organisatie ook verlaten. Het loopt hier leeg gewoon: 33 ontslagen al op tien maanden tijd, en dan tel ik de 25 van het rustoord nog niet mee", aldus oppositieraadslid Birgitt Carlier (Vooruit). "Het is hier een zinkend schip. Het orkest speelt gewoon verder. Schuldig verzuim noem ik dat. Ik snap niet dat jullie 's avonds nog in de spiegel kunnen kijken."

Volgens de meerderheid - bestaande uit CD&V en de N-VA - zijn er wel exitgesprekken gevoerd, maar zijn daarvan geen officiële verslagen die de openbaarheid van bestuur doorstaan, klonk het. Na aandringen van de oppositie benadrukte de gemeenteraadsvoorzitter dat de kwestie niet tot de notulen behoorde: "Ofwel stopt u nu, ofwel verlaat u de zitting", waarna de volledige oppositie - Vooruit, Groen, Open VLD en onafhankelijken - vertrok.