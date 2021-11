Mechelse burgemeester na steekpartij: "Het gaat niet opnieuw de slechte kant uit met Nekkerspoel"

Het ging om een ruzie tussen twee mannen die het eerder al met elkaar aan de stok hadden gekregen. "Dat heeft dus niets met de wijk Nekkerspoel te maken", zegt waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen. "'Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, ook in veiligheid. En dat loont."

Toch gaat de stad maatregelen nemen na het incident. "We hebben afgesproken met de politie om de waakzaamheid daar wat te verhogen", aldus Vandersmissen. "We gaan zowel agenten te fiets, hondenpatrouilles, als de drugspolitie inzetten. Dat is zowel preventief als reactief. We blijven er de vinger aan de pols houden."