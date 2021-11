MIVB stelt nieuwe generatie trams voor: "Ik wil er meteen mee beginnen rijden"

De MIVB investeert volop in nieuwe trams en nieuwe tramlijnen. Vandaag is de eerste tram van de nieuwe generatie voorgesteld in de stelplaats van Haren. "De TNG zal een reeks oudere tramstellen vervangen. Hij zal ook ingezet worden op nieuwe lijnen", weet Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). "Vanaf nu wordt er om de twee weken een exemplaar van de TNG geleverd door de firma Alstom uit Wenen. Het grote verschil met de vorige reeksen is dat deze trams veel beter toegankelijk zijn voor mensen met een kinderkoets, een rolstoel of een fiets", zegt de minister.