Nieuw reglement voor horeca verplicht aanwezigheid van minstens één Nederlandstalig personeelslid

"Dat zoiets gebeurt in de taal van de regio waar de zaak is gevestigd, is niet meer dan normaal", vindt Vandaele. Alle horecazaken zullen een register moeten voorleggen, waarin opgelijst staat welk Nederlandstalig personeelslid aanwezig is. "Dit is geen overbodige maatregel hoor, zeker als je weet dat er zich in onze regio ook restaurants van buitenlandse origine vestigen", vindt Vandaele. "Maar we gaan hierover geen heksenjacht organiseren; het is vooral de bedoeling om de uitbaters eerst te sensibiliseren. Wie niet wil luisteren, wordt dan wel gewezen op de verplichting in het reglement."