Primeur: "De Smurfen" voor het eerst op tv te zien in 3D, in nieuwe animatiereeks op Ketnet

In de generiek van de gloednieuwe animatiereeks zitten enkele nieuwe personages. Zo is Smurfin niet langer de enige vrouw in het smurfendorp. Ze krijgt het gezelschap van andere vrouwtjessmurfen met opvallend blauw haar, die ook in de laatste smurfenfilm al te zien waren. En Smurfin zelf oogt in de generiek opvallend stoer: ze ruilt haar vaste witte jurk in voor een rode overall, en doet enkele vechtbewegingen.