Scholenactie "Oog voor Lekkers" biedt 250.000 leerlingen gezonde tussendoortjes 

"Oog voor Lekkers" is een scholencampagne die kinderen uit het basisonderwijs de smaak van gezonde voeding wil bijbrengen. Gedurende 10 weken krijgen kinderen op school gratis fruit, groenten en melk aangeboden. In lagere scholen waar meer kwetsbare kinderen zitten en in het buitengewoon onderwijs loopt de actie 20 weken.

"We willen zoveel mogelijk kinderen bereiken met gezonde voeding", zegt minister Crevits. "Zeker op plaatsen waar kwetsbare kinderen zitten, die thuis soms minder in contact komen met gezonde voeding, kan dit een verschil maken. Jong geleerd is oud gedaan, dus we willen kinderen aanleren hoe belangrijk gezonde voeding is."