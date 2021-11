Plattelandscentrum Paddenbroek geopend onder glazen stolp

Christa Dermez (CD&V), schepen van Toerisme en voorzitter van vzw Plattelandscentrum Paddenbroek, vindt het centrum de ideale omgeving om toerisme te combineren met educatie. “Jaarlijks zullen tussen 2.500 en 3.000 kleuters en leerlingen lager onderwijs op educatieve uitstap komen naar Paddenbroek. Door onze kinderen van jongs af aan in contact te brengen met de natuur en het landschap van het Pajottenland, zorgen we er samen voor dat ze voldoende voeling krijgen met ecologie, klimaat en de regio. Alle natuurelementen van het Pajottenland zijn hier aanwezig: hoogstamboomgaard, houtkanten, een poel, bijenhuisje en akkernatuur.”

Ook Gunther Coppens, gedeputeerde bevoegd voor Toerisme is erg blij met de opening. “Paddenbroek vormt een van de centrale toegangspoorten tot het toerisme in het Pajottenland. Het is bij uitstek een prachtige plek om al fietsend of wandelend het Toscane van het Noorden te ontdekken.