Politiemuseum in Brugge: “Uniformen te zien van 1860 tot nu”

Het Politiemuseum werd ondergebracht in een leegstaand gebouw van de Brugse politie. Het gaat om het oude politiecommissariaat in de Lodewijk Coiseaukaai. Politie- en rijkswachtuniformen, kepies, voertuigen, helmen en ontelbare gadgets.

Tony Gilliaert verzamelt al meer dan twintig jaar alles wat met de politie te maken heeft. “Ik verzamelde vroeger militaire uniformen. Maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, waren mijn schoonouders officieren bij de politie. Dat was net na de eenmaking van de politie. Toen kwamen er heel veel uniformen op de markt”, zegt Gilliaert.

De verzamelaar zelf hoopt met zijn museum ook jongeren te bereiken. “Ik vind het belangrijk dat jongeren het respect voor de politie meekrijgen”, zegt hij. In het museum is een speciale kamer gewijd aan de Speciale Eenheden. “Dat is uniek, je kan dat nergens anders in België zien.”



Het Politiemuseum is open tijdens het weekend en op woensdagmiddag.