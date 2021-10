Paleis viert 20e verjaardag van kroonprinses Elisabeth met nieuwe foto uit Oxford

Wat prinses Elisabeth van plan is op haar verjaardag, is niet geweten. Feit is wel dat ze haar verjaardag in Oxford viert, en niet bij haar familie in Brussel. Als eerstejaarsstudent zal ze naar alle waarschijnlijkheid les moeten volgen. In het Lincoln college waar Elisabeth studeert, wordt er traditiegetrouw elke dag gedineerd in de grote eetzaal. Dat gebeurt twee keer per avond, met een informeel diner om 18 uur en een formeel diner om 19 uur.