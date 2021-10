Referendum in Kortrijk over aankoop van kunstwerk draait uit op een sisser

Kortrijk wou graag één kunstwerk kopen van de kunsttriënnale "Paradise". Sinds eind juni kon je op verschillende locaties in de stad het werk ontdekken van 32 kunstenaars. Gisteren is de triënnale afgesloten, met in totaal zo'n 250.000 bezoekers. De stad Kortrijk wil nu één kunstwerk houden en vroeg daarvoor de hulp van de inwoners. In een digitaal referendum konden de inwoners kiezen tussen twee kunstwerken. De Kortrijkzanen kregen daarvoor één week de tijd, maar... omdat er geen 2.000 mensen deelnamen aan het referendum is het niet geldig. Het stadsbestuur zal nu toch zelf moeten kiezen.

De oppositie is niet te spreken over het referendum. Die liet vooraf al weten dat ze het een belachelijke vraag vonden, en dat het in een referendum moet gaan over politieke kwesties. "Verkleutering", was er te horen bij de oppositiepartijen CD&V, Groen en het Vlaams Belang. Nu het referendum op niets uitdraait, komt er nog meer kritiek. De organisatie van het referendum heeft de stad 10.000 euro gekost.

De stad Kortrijk wil sinds deze legislatuur elk jaar een referendum organiseren. In 2019 gebeurde dat voor het eerst, met een referendum over het organiseren van een maandelijkse autoloze zondag. Het werd toen een "nee". Vorig jaar, in 2020, was er door de coronacrisis geen referendum.