Royals - Zal Andrew jubileum van de Queen overschaduwen? En Japanse keizerlijke hof plots: "Gun Mako nu rust"

De laatste operatie bij de prinses vond op 8 oktober plaats en hield een ingreep aan haar neustussenschot in. "Dat verliep prima", stelt Albert. Vorige maand gaf het staatshoofd van Monaco nog een interview aan het Amerikaanse People Magazine waarin hij de geruchten alsof Charlène zou gevlucht zijn, "vreselijk" vond.

Sinds hun huwelijk in 2011 wordt intens gespeculeerd over hoe ongelukkig Charlène wel is in "haar gouden kooi" en de ontrouw van Albert. "Ze is niet vertrokken omdat ze kwaad was. Ze ging naar Zuid-Afrika om haar liefdadigheidswerk terug op te pikken en tijd te spenderen met haar broer en vrienden", maakt de prins duidelijk. Hoewel hij beseft dat hij rijkelijk laat is om de geruchten de kop in te drukken.