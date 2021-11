Scholieren Onze Jeugd planten bijenvriendelijke bloemen in Roeselaarse Groenpark

Rune, een scholier in het derde jaar van de school, komt in het voorjaar zeker terug naar de plek aan de oevers van de Collievijverbeek. “Dan zullen de bloembollen die we nu planten ontluiken in een kleurrijk bloemenveldje rond het kunstwerk”, weet hij. “Het wordt een mengeling van kievitsbloemen, indianenbloemen en zomerbloemen. Meer dan 1000 stuks steken we nu in de grond. De bijtjes zullen dankbaar zijn, want het is speciaal voor hen bedoeld.”