Signalisatieborden nodigen uit om meer te stappen 

Je kan er moeilijk omheen kijken: de felgroene signalisatieborden die je de weg wijzen naar de meest gefrequenteerde plaatsen in de gemeente. Van het gemeentehuis naar het station of van de sporthal naar het speelplein. Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid om de mensen meer aan het stappen te krijgen. “Het is de eerste fase van het nieuwe project 10.000 stappen 2.0”, legt preventiewerker van de gemeentes Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem, Jana Syoen uit. “Op de pijlen staan het aantal benodigde stappen en tijd om er te geraken.”

Een drijfveer dus om even na te denken over het gebruik van de auto en die dus wat meer te laten staan. “Mensen hebben de gewoonte om te rijden tot op de plaats van bestemming en dan kunnen ze er misschien niet parkeren. Nu denken ze, er is hier gratis parking en het is maar enkele minuten stappen.” De pijlen wijzen naar onder meer het gemeentehuis, het lokaal dienstencentrum, de bibliotheek, bakkers of slagers, kortom de plaatsen waar mensen veel komen. De signalisatieborden zijn uniform en staan centraal of in de buurt van parkings.