Mogelijke staatsgreep Soedan: premier opgepakt en internet afgesloten 

Vakbonden roepen via Facebook en Twitter de inwoners van hoofdstad Khartoem op om de straat op te gaan. Op beelden van Al Arabiya is te zien dat mensen brandende barricades de straat opwerken. In het hele land is ondertussen het internet afgesloten. De gebeurtenissen escaleren slechts twee dagen nadat een Soedanese fractie opriep tot overdracht van de macht. Tijdens een persconferentie werd al gewaarschuwd voor een "sluipende staatsgreep".