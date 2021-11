Staking bij Gemeenschapsinstelling De Kempen

Volgens de vakbonden is het al lange tijd onrustig. Dat komt ook omdat jongeren weinig perspectief hebben en er vaak erg lang verblijven. "De werkdruk is erg groot, dat komt onder andere door de complexe dossiers", zegt Tijl Reusen van de christelijke vakbond. De gemeenschapsinstelling vangt jongeren op die strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht of die zijn geplaatst door de jeugdrechter of uit een slechte leefomgeving worden gehaald.

"Corona heeft er ook voor gezorgd dat het extra zwaar is geworden, de mensen zijn gewoon blijven werken. En we merken nu een zware ziekte-uitval, ook oudere collega's die vertrekken omdat ze het niet meer zien zitten", aldus Reusen.

Er is al een gesprek geweest met minister van gezondheid Wouter Beke (CD&V), dat overleg gaat eind deze week verder. Vanmiddag is er een overleg met de directie. Straks om 16 uur gaat het personeel van De Kempen opnieuw aan de slag.